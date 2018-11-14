Офис Макрона отчитал Трампа за твиты в адрес французского президента

14 ноября 2018, 17:56

Хлесткую отповедь представитель правительства Франции произносил на английском.

Эммануэль Макрон считает, что нужно создать новую модель мирового порядка
Макрон в последнее время активно ведет собственную линию в политике / Reuters

Офис президента Франции Эммануэля Макрона ответил на твиты Дональда Трампа с критикой в адрес французского государства и самого президента. Представитель правительства страны Константин Гриво прокомментировал публикации президента США, отметив, что для этого на "понятный ему язык".

"Я скажу два слова об этих записях. Вчера было 13 ноября, мы вспоминали об убийстве 130 наших сограждан, которое произошло три года назад в Париже. Поэтому я отвечу на английском: сommon decency (выражение, которое обозначает общепринятые правила поведения - "Главред")",  - заявил он, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп поиздевался над своим европейским коллегой Эммануэлем Макроном из-за слов последнего насчет национализма и общеевропейской армии. Трамп иронично отметил, что Макрон страдает от низкого рейтинга а в Европе, пожалуй, нет более националистичной страны, чем Франция.

"Сделаем Францию снова великой", - добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал национализм "предательством нравственных ценностей". Выпад Макрона, скорее всего, касался президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина, которые присутствовали на церемонии.

Также Макрон призвал создать общеевропейскую армию, способную противостоять России в случае ее вторжения в Европу.

"Мы не защитим европейцев, если не решим иметь настоящую европейскую армию. Учитывая, что Россия у наших границ и что она уже показала, что может быть угрозой… Нам нужна Европа, которая сможет прежде всего защищаться самостоятельно, а не зависеть от США, быть более самостоятельными", - сказал Макрон.

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критика президент США Франция офис Дональд Трамп Макрон
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