"Сделаем Францию снова великой": Трамп затроллил Макрона из-за национализма и общеевропейской армии

Трамп и Макрон / EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп поиздевался над своим европейским коллегой Эммануэлем Макроном из-за слов последнего насчет национализма и общеевропейской армии.

"Эмманюэль Макрон предположил создать европейскую армию, чтобы защитить себя от США, Китая и России... Очень оскорбительно, но возможно, Европе следует сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!", - написал в Twitter во вторник, 13 ноября.

Также президент иронично отметил, что Макрон страдает от низкого рейтинга а в Европе, пожалуй, нет более националистичной страны, чем Франция.

"Проблема заключается в том, что Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга одобрения во Франции - 26%, - и уровня безработицы в почти 10%. Он просто пытался перейти к другой теме. Между прочим, нет страны более националистической, чем Франция, очень гордый народ, и совершенно обоснованно", - пишет Трамп.

"Сделаем Францию снова великой", - добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал национализм "предательством нравственных ценностей". Выпад Макрона, скорее всего, касался президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина, которые присутствовали на церемонии.

Читайте такжеПутин одобрил идею Макрона о создании общеевропейской армииТакже Макрон призвал создать общеевропейскую армию, способную противостоять России в случае ее вторжения в Европу.

"Мы не защитим европейцев, если не решим иметь настоящую европейскую армию. Учитывая, что Россия у наших границ и что она уже показала, что может быть угрозой… Нам нужна Европа, которая сможет прежде всего защищаться самостоятельно, а не зависеть от США, быть более самостоятельными", - сказал Макрон.