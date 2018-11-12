Столтенберг прокомментировал инициативу Макрона насчет "общеевропейской армии"

Столтенберг в целом не одобряет идею Макрона / Reuters

Евросоюз не должен допускать дублирования НАТО и подрыва обороноспособности Альянса - так прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Больше европейских усилий по обороне - это хорошо. Но это никогда не должно подрывать мощности трансатлантической составляющей. Это вопрос не только содержательности, но также вопрос определения. Если мы озвучиваем важные вещи о стратегической автономии, не всегда понимая, что это значит, мы декларируем желание делать стратегические вещи самостоятельно. Я не думаю, что это мудро. Потому что две мировые войны и холодная война говорят о важности для всех нас быть вместе", - заявил Столтенберг в Берлине, пишет "Укринформ".

Генсек Альянса отметил, что для ЕС было бы "неразумно" создавать дублирующие Альянс структуры.

"Было бы совершенно бессмысленным для такой страны как Германия позволить Евросоюзу и НАТО соревноваться друг с другом. Потому что Германия является членом как ЕС, так и НАТО. Это означает, что Германия вынуждена будет соперничать с Германией. Это было бы незамысловатым решением всех государств, которые являются членами одновременно ЕС и НАТО, начинать два комплекта командных структур, или дублировать то, что делает НАТО", - добавил Столтенберг.

Также он отметил, что европейские страны могут получить больше военных возможностей и в рамках НАТО - для этого не обязательно

"Это хорошо, если европейские союзники развивают больше возможностей. Они тогда могут лучше работать друг с другом, преодолевая фрагментацию европейского сектора обороны и оборонной промышленности ... Поэтому до тех пор, пока усилия ЕС движутся в направлении укрепления европейского элемента НАТО, это то, что мы приветствуем. Что мы не можем приветствовать - это если ЕС начнет создавать дублирующие структуры. Мы не должны распределять наши ресурсы пополам", - подчеркнул Столтенберг.

В завершение Столтенберг отметил, что Европа нуждается в США.

"Это может выглядеть как несколько чувствительный вопрос, но практика показывает, что в существующих реалиях мы нуждаемся США в наших операциях", - добавил Читайте такжеПутин одобрил идею Макрона о создании общеевропейской армииСтолтенберг.

Ранее Эммануэль Макрон призвал создать общеевропейскую армию, способную противостоять России в случае ее вторжения в Европу.

"Мы не защитим европейцев, если не решим иметь настоящую европейскую армию. Учитывая, что Россия у наших границ и что она уже показала, что может быть угрозой… Нам нужна Европа, которая сможет прежде всего защищаться самостоятельно, а не зависеть от США, быть более самостоятельными", - сказал Макрон.

В свою очередь, Дональд Трамп назвал "оскорбительной" инициативу французского президента.

"Президент Франции Макрон предложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень обидно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которую США значительно субсидируют!" - написал Трамп в Twitter.