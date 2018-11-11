Путин одобрил идею Макрона о создании общеевропейской армии

Путин и Макрон нашли общий язык / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что идея Макрона о создании общеевропейской армии демонстрирует "положительный процесс".

"Что касается альтернативных вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом еще говорил один из бывших президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи", - заявил Путин в интервью RT France во время визита в Париж.

"В принципе Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз и, в целом, это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности", - отметил он.

Он подчеркнул, что в целом "процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира".

Читайте такжеТрампа оскорбило предложение Макрона насчет общеевропейской армии"В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией", - добавил Путин.

Ранее Эммануэль Макрон призвал создать общеевропейскую армию, способную противостоять России в случае ее вторжения в Европу.

"Мы не защитим европейцев, если не решим иметь настоящую европейскую армию. Учитывая, что Россия у наших границ и что она уже показала, что может быть угрозой… Нам нужна Европа, которая сможет прежде всего защищаться самостоятельно, а не зависеть от США, быть более самостоятельными", - сказал Макрон.

В свою очередь, Дональд Трамп назвал "оскорбительной" инициативу французского президента.

"Президент Франции Макрон предложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень обидно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которую США значительно субсидируют!" - написал Трамп в Twitter.