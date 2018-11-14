В ООН рассмотрят обновленную "крымскую резолюцию"

Прежние резолюции, по мнению Третьего комитета, устарели / unmultimedia.org

На заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 15 ноября, рассмотрят обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" (более известной, как "крымская резолюция").

"В четверг, 15 ноября, Третий (профильный) комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит обновленный проект резолюции Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", - в среду, 14 ноября, сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Тwitter.

Напомним, в ноябре в Генассамблее ООН резолюцию по правам человека в неподконтрольном Украине Крыму поддержала 71 страна-член, а 25 государств высказались против. Узнать, каким странам не понравился документ, можно здесь.