"Наркотик" Путина: эксперт рассказал о зависимости российского президента

18 ноября 2018, 06:14

Президенту России нужно принимать "наркотик" снова и снова, отметил его экс-советник.

Насилие и агрессия —
Насилие и агрессия — "наркотик" Владимира Путина, полагает его бывший советник / Reuters

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, сотрудник Института Катона (США) Андрей Илларионов считает, что насилие и агрессивные действия являются "наркотиком" глава страны. 

Россия не способна осуществлять крупномасштабные авантюры, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Бо́льшая часть Донбасса уже оккупирована, за исключением его западной части, Крым аннексирован. Особого смысла проводить военные авантюры на территории Украины для Путина сейчас нет", — отметил он.

По словам собеседника, у РФ "также нет ресурсов и необходимых вооруженных сил для того, чтобы осуществить операцию по оккупации левобережной Украины, или 11 областей Украины, как это обсуждалось в Кремле в январе 2014 года". 

"За почти пять прошедших лет Путин получил некоторое представление об ограниченности своих возможностей. Однако желание, внутренняя потребность проводить разного рода авантюры и агрессивные действия у него сохраняется. Сначала это было в Чечне, потом — в Грузии, потом — в Украине, потом — в Сирии", — добавил аналитик.

"Но этот "наркотик" нужно принимать вновь и вновь. Поэтому российские военные отправились и в Центральноафриканскую республику, и в Ливию. Очевидно, что мы имеем дело с психологической потребностью все время совершать насилие и агрессивные действия", — полагает Илларионов.

Читайте такжеЭкс-советник Путина предупредил, что грозит Украине"Поскольку такого рода желание у Путина сохраняется, то военные авантюры будут продолжаться. Однако авантюры большого масштаба Россия, исходя из нынешнего состояния ее экономики и бюджета, осуществлять не может. Потому возможные операции, если и будут проводиться, то относительно некрупного размера и, скорее всего, "гибридного" характера", — заявил экономист.

Ранее журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" Вахтанг Кипиани говорил "Главреду", что Россия с помощью Донбасса и Крыма сделала Украину "калекой".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия Владимир Путин Андрей Илларионов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:13
Экс-советник Путина оценил траты России на "ЛДНР"
06:58
Как Украина поставила Венгрию на место мнение
06:32
Доживает последние дни: астролог спрогнозировал скорую кончину ООН
06:14
"Наркотик" Путина: эксперт рассказал о зависимости российского президента Видео
05:53
Перебои сигнала мобильных и телевидения: Землю накроет мощный метеоудар Видео
05:18
Стало известно, сколько часов подряд можно носить обувь на высоком каблуке Видео
04:39
"Дали Путину не тот сигнал": экс-генсек НАТО рассказал о промашке альянса в Украине
04:02
Психолог посоветовала, как легче достичь желаемого Видео
03:22
Украинский генерал спрогнозировал последствия перекрытия Азовского моря для России
02:22
"Уходит эпоха": умерла легендарная украинская певица Видео
01:49
Экс-советник президента России пояснил слова Путина о "рае" для россиян после ядерной войны
01:28
Анита Луценко откровенно рассказала о суперсредствах для похудения
01:03
В Николаеве втихаря выпустили из СИЗО криминального авторитета Мультика – журналист
00:38
Американский боксер посоветовал Усику не лезть в тяжеловесы
00:13
"Человек без середины": российские артисты вспоминают ушедшего из жизни Евгения Осина Видео
17 ноября, суббота
23:44
В Кривом Роге сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита УПЦ МП Видео
23:16
Бойфренд экс-невесты Владимира Кличко прокомментировал ее алкогольную зависимость Видео
22:48
На ассамблее НАТО охарактеризовали последствия "Северного потока-2" для Украины
22:23
Стало известно место и дата похорон Евгения Осина
22:20
Евгений Осин: знаменитые хиты и трагический финал яркой звезды 90-х Видео
21:45
Архиепископ сделал ключевое уточнение о непринятии томоса Армянской церковью
21:20
Авторы "Маши и медведя" ответили на обвинения британцев в кремлевской пропаганде
21:11
"Конфликт на Донбассе надолго": эксперт рассказал о ключевой проблеме Украины Видео
20:47
В Венгрии с почестями открыли памятник жертвам Голодомора в Украине
20:44
"Танки на Киев": экс-советник Путина рассказал о сценарии оккупации Украины Видео
20:21
Созданная при участии украинских специалистов ракета NASA улетела в космос Видео
20:16
Умер в одиночестве: стала известна причина смерти певца Евгения Осина
19:53
Яценюк озвучил перспективу развития украинских аэропортов в 2019 году Видео
19:29
На Закарпатье скончался майор ГПСУ, сбитый контрабандистами на авто Видео
19:22
Обнародованы подробности смерти певца Евгения Осина
19:15
Рабинович предложил запретить чиновникам иметь счета за границей актуально
18:43
В Москве умер популярный певец Евгений Осин Видео
18:15
"Усвоит урок": в Сенате США заявили, что Россия пожалеет о вторжении в Украину Видео
17:46
В России смертница устроила взрыв
17:24
Полторак ответил на российские угрозы "закрыть" Азовское море Видео
16:51
"Шаги по расчленению": еще одна церковь выступила против автокефалии УПЦ Видео
16:41
В Европарламенте обрушились с критикой на украинских правоохранителей
16:25
Акции "желтых жилетов": во Франции в результате топливных протестов есть жертвы Фото Видео
16:11
"Пропаганда Кремля": у персонажа известного мультфильма рассмотрели характер Путина
15:47
"Инструмент давления": в РФ закатили истерику после заявления Помпео о помощи Украине Видео
15:24
Нападение на инкассаторов в Ирпене: стало известно, сколько денег украли Видео
15:23
Украинские фаны ответили полякам, назвавшим Львов "колыбелью польского футбола"
15:13
В УПЦ МП рассчитывают, что следующий президент Украины "свернет проект" автокефалии – СМИ Видео
14:50
"Готова сама себя изнасиловать": Ани Лорак раскритиковали за соблазнительный танец Видео
14:38
Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в турецком гранде Видео
14:25
В Кабмине рассказали о самом свежем проявлении гибридной агрессии России Видео
14:00
В России поезд столкнулся с автобусом, есть жертвы Видео
13:59
Мусорный бак и зажженные файеры: у дома Авакова потребовали отставки главы МВД Фото Видео
13:50
Яценюк объяснил, что означают билборды "Народного фронта"
13:48
В России заявили, что Украине в Азовском море ничто не поможет
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять