"Наркотик" Путина: эксперт рассказал о зависимости российского президента

Насилие и агрессия — "наркотик" Владимира Путина, полагает его бывший советник / Reuters

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, сотрудник Института Катона (США) Андрей Илларионов считает, что насилие и агрессивные действия являются "наркотиком" глава страны.

Россия не способна осуществлять крупномасштабные авантюры, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Бо́льшая часть Донбасса уже оккупирована, за исключением его западной части, Крым аннексирован. Особого смысла проводить военные авантюры на территории Украины для Путина сейчас нет", — отметил он.

По словам собеседника, у РФ "также нет ресурсов и необходимых вооруженных сил для того, чтобы осуществить операцию по оккупации левобережной Украины, или 11 областей Украины, как это обсуждалось в Кремле в январе 2014 года".

"За почти пять прошедших лет Путин получил некоторое представление об ограниченности своих возможностей. Однако желание, внутренняя потребность проводить разного рода авантюры и агрессивные действия у него сохраняется. Сначала это было в Чечне, потом — в Грузии, потом — в Украине, потом — в Сирии", — добавил аналитик.

"Но этот "наркотик" нужно принимать вновь и вновь. Поэтому российские военные отправились и в Центральноафриканскую республику, и в Ливию. Очевидно, что мы имеем дело с психологической потребностью все время совершать насилие и агрессивные действия", — полагает Илларионов.

Читайте такжеЭкс-советник Путина предупредил, что грозит Украине"Поскольку такого рода желание у Путина сохраняется, то военные авантюры будут продолжаться. Однако авантюры большого масштаба Россия, исходя из нынешнего состояния ее экономики и бюджета, осуществлять не может. Потому возможные операции, если и будут проводиться, то относительно некрупного размера и, скорее всего, "гибридного" характера", — заявил экономист.

Ранее журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" Вахтанг Кипиани говорил "Главреду", что Россия с помощью Донбасса и Крыма сделала Украину "калекой".