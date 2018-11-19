Цукерберг заявил о переходе Facebook на "военное положение"

Facebook / Reuters

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть находится "в состоянии войны".

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в связи с этим, по словам Цукерберга, он намерен управлять компанией "соответствующим образом".

Переход на "военное положение" обусловлен тем, что соцсеть "находится под давлением законодателей, инвесторов и сердитых пользователей". В связи с этим Цукерберг якобы требует от топ-менеджеров "ускорить прогресс" в решении возникающих проблем, в частности, замедления роста пользователей и обеспечения безопасности платформы.

Издание отмечает, что из-за нового положения несколько ключевых топ-менеджеров компании приняли решение уволиться.

Напомним, в апреле Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на интересующие сенаторов вопросы после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей соцсети.

Предполагается, что специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica собирала личные данные пользователей для манипуляции общественным мнением. Предположительно, информация могла быть использована в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и Брексита. Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов.

Также сообщалось, что Facebook на протяжении 10 лет передавал данные пользователей как минимум 60 производителям смартфонов. По информации NYT, соцсеть предоставила производителям гаджетов доступ к данным пользователей без их четкого согласия и делала это даже после того, как представители Facebook пообещали больше этого не делать.