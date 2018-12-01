"Путин становится токсичным": экс-депутат Госдумы рассказал, как РФ накажут за агрессию на Азове

1 декабря 2018, 04:52

США вынуждены реагировать на кризис в Азове, подчеркнул Константин Боровой.

санкции, Россия
Россия может получить новые санкции, подчеркнул Константин Боровой

Целью российской агрессии на Азове было желание президента РФ Владимира Путина вывести США и европейские страны на переговоры, заявил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой.

Однако вместо переговоров РФ может получить новую порцию санкций, подчеркнул он в материале на Обозревателе.

"США вынуждены реагировать на кризис в Азове, даже если им не хочется этого делать. Инцидент в Азовском море подрывает уже не политические основы, а основы существования человечества", — отметил Боровой.

При этом он спрогнозировал, что после агрессии России в Керченском проливе начнут сворачиваться все формы взаимодействия Запада с Россией.

"Для Трампа Путин становится токсичным лидером, из-за которого он сам подвергается дискредитации. Поэтому он будет отказываться от встречи с Путиным, пока тот не прекратит провокационные действия", — считает российский оппозиционер.

Напомним, накануне Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил резолюцию, осуждающую российскую агрессию против Украины в Керченском проливе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
санкции Керченский пролив Владимир Путин Азовское море Константин Боровой
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:14
"Без белья?": Глюкоза похвасталась фигурой в латексном платье
05:56
Три критичных дня: астролог предупредил об опасностях 1-3 декабря
05:18
"Чтоб люди баловались": Топ-5 эротических киношедевров
04:52
"Путин становится токсичным": экс-депутат Госдумы рассказал, как РФ накажут за агрессию на Азове Видео
04:15
Хуже Чикатило: в США душегуб сознался в 90 убийствах
03:39
Рианна похвасталась фигурой в кружевном боди Фото
03:02
Медики рассказали женщинам, как сохранить сексуальное здоровье
02:29
Спасатели предупреждают о стихийном бедствии на Азовском море
01:56
"Украинский Эминем": заведующая детсадом из Барышевки представила новый рэп-хит Видео
01:34
Муж Фриске решил жить вместе с новой возлюбленной
01:10
Россия перебросила боевую авиацию на крымский аэродром Бельбек Видео
00:44
"Трасы раскололись": жителей Аляски эвакуируют из-за мощного землетрясения
00:18
В Москве у украинских моряков забрали военную форму – СМИ Видео
30 ноября, пятница
23:51
Сеть взорвал двухэтажный "хлев для скота" наместника Киево-Печерской лавры Видео
23:30
В МИД Германии знают, как установить в Украине мир
23:27
Евросоюз определился со сроками новых санкций против России
22:57
В России ФСБ и ЦПЭ МВД составили "черные списки" музыкантов Видео
22:44
Украинский предприниматель из Днепра попал в программу NASA по освоению Луны
22:40
В Керченском заливе повреждены два корабля - СМИ
22:11
Трамп подтвердил, что не встретился с Путиным из-за Украины Видео
21:59
Россия заявила, что НАТО стягивает войска к ее границам
21:37
"Объединить Крым с материком": волонтер пояснил нервозность России из-за базы в Бердянске
21:08
Трамп и Путин не пожали друг другу руки перед саммитом - видео Видео
20:59
Жест Трампа - сигнал Путину и украинцам: журналист
20:50
В Одессе военным отдали лагерь "Виктория", в котором сгорели дети
20:48
Если ваша оценка совпадает с видением Кремля - с вами что-то не так мнение
20:31
Россия перекрыла для иностранных кораблей Северный морской путь
20:19
Порошенко пояснил, когда состоится Объединительный собор УПЦ Видео
19:52
"Что будет, если Путина не будет?": певица из Тюмени записала песню про "сильнейшего в мире президента" Видео
19:32
В аэропорту "Борисполь" во въезде отказывают россиянкам - СМИ
19:23
Домашний арест и задержание: суд принял решение по блогеру и политтехнологу в деле о домогательстве Видео
18:55
Трамп и Путин не поприветствовали друг друга на саммите G20
18:30
Российские С-300 и С-400 не смогут сбивать "невидимки" F-35B и B-2 - The National Interest
18:21
Чат с волонтером Юрием Касьяновым
18:03
"Ангел во плоти": Вера Брежнева покрасовалась в необычном платье с перьями Видео
17:43
Пьяный мужчина вызывал полицию из-за вторжения России в Украину
17:26
"Бездарный узбек": Актер Пашинин оскорбил режиссера "Киборгов" Сеитаблаева
17:11
В Украине переводят в особый режим систему гражданской обороны Видео
17:07
СМИ представили, как украинские политики выглядели бы с новыми прическами Фото
16:52
Главы МИД "Большой семерки" призвали Кремль освободить из плена украинских моряков
16:37
В Харькове от обморожения умер известный журналист - перед смертью его ограбили
16:25
"Ребра удалила?": Ани Лорак удивила необычно узкой талией Видео
16:03
Митрополит Павел обвинил Порошенко в заказе обысков в Киево-Печерской лавре Видео
15:58
Всех взятых в плен на Азове украинских моряков доставили в Москву - СМИ
15:33
В Госпогранслужбе рассказали, кого из россиян пропустят в Украину без ограничений Видео
15:26
"Сдохни от своей немощности": Алан Бадоев гневно высказался о попытке сорвать концерт Макса Барских Видео
15:07
Между Киевом и аэропортом "Борисполь" запустили железнодорожный экспресс Фото Видео
14:50
"Как дерзко!": Анна Седокова показала фигуру в латексном комбинезоне с откровенным декольте Видео
14:29
Секс-скандал с домогательствами копа к студентке: Политтехнологу и блогеру сообщили о подозрении
14:07
Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь на 500 млн евро Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять