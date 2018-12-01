"Путин становится токсичным": экс-депутат Госдумы рассказал, как РФ накажут за агрессию на Азове

Россия может получить новые санкции, подчеркнул Константин Боровой

Целью российской агрессии на Азове было желание президента РФ Владимира Путина вывести США и европейские страны на переговоры, заявил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой.

Однако вместо переговоров РФ может получить новую порцию санкций, подчеркнул он в материале на Обозревателе.

"США вынуждены реагировать на кризис в Азове, даже если им не хочется этого делать. Инцидент в Азовском море подрывает уже не политические основы, а основы существования человечества", — отметил Боровой.

При этом он спрогнозировал, что после агрессии России в Керченском проливе начнут сворачиваться все формы взаимодействия Запада с Россией.

"Для Трампа Путин становится токсичным лидером, из-за которого он сам подвергается дискредитации. Поэтому он будет отказываться от встречи с Путиным, пока тот не прекратит провокационные действия", — считает российский оппозиционер.

Напомним, накануне Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил резолюцию, осуждающую российскую агрессию против Украины в Керченском проливе.