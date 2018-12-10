Организация протестов "желтых жилетов": спикер Путина категорично ответил на обвинение Франции

Спикер Владимира Путина назвал обвинение Франции в причастности РФ к организации протестов "клеветой" / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что заявления о причастности страны к организации протестов "желтых жилетов" во Франции являются "клеветой".

РФ "не вмешивалась и не собирается вмешиваться" во внутренние дела никаких государств, в том числе и Франции, рассказал спикер на пресс-конференции, пишет УНИАН.

"Я хочу сказать, что Россия считает все происходящее исключительно внутренним делом Франции… Какие-либо утверждения о возможной причастности России (к протестам "желтых жилетов" — Ред.) являются ничем иным как клеветой", — сказал Песков.

Напомним, в ноябре во Франции начались акции протеста против повышения цен на топливо, в них приняли участие люди в желтых жилетах. Между митингующими и полицейскими были столкновения.

СМИ писали, что в центре Парижа протестующие обустроили баррикады, жгли магазины, автомобили и устраивали масштабные драки с полицией. Позже стало известно, что правоохранители задержала почти тысячу человек. Глава французского Министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил о причастности РФ к организации акций протестов.