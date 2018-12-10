"Затрагивают граждан Украины": постпред России в ЕС оценил санкции из-за выборов на Донбассе

В России заявляют, что от санкций не пострадали / Podrobnosti

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов назвал санкции Европы из-за выборов на Донбассе "малоэффективными", поскольку затрагивают они преимущественно граждан Украины.

"Речь идет о добавлении в, условно говоря, крымский "стоп-лист" девяти человек. Это те, кто непосредственно занимался организацией ноябрьских выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках", - сказал Чижов в эфире телеканала Россия-24.

По словам российского дипломата, россияне от данных санкций не пострадают, поскольку в список внесены украинские граждане.

Также Чижов напомнил, что ранее ЕС вводил санкции в отношении лиц, которые занимались выборами в Крыму и Севастополе.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение псевдовыборов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Как известно, псевдовыборы глав ЛДНР, а также депутатов Народных советов прошли на Донбассе 11 ноября.