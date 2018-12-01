В Евросоюзе анонсировали санкции против организаторов "выборов" в ОРДЛО

В Евросоюзе анонсировали новые санкции / Reuters

Европейский Союз намерен ввести санкции против ответственных за организацию так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Донбасса.

По словам министра иностранных дел Республики Польша Яцека Чапутовича, его страна инициировала дискуссию в Европейском Союзе после нелегальных выборов на Донбассе.

Он отметил, что Европейский Союз в ближайшее время назовет фамилии лиц, в отношении которых будут применены санкции.

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"Мы сейчас работаем над разработкой санкций в отношении ответственных лиц, организовавших эти нелегальные действия", - отметил он во время совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции.

Напомним, на оккупированном Донбассе 11 ноября проходило "голосование" на так называемых "выборах" "председателей народных республик" и "депутатов народных советов".

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение "выборов" на территории оккупированных территориях востока Украины является нарушением Минских договоренностей.