Евросоюз ввел санкции против девяти организаторов "выборов" "ЛДНР"

Флаги Украины и Евросоюза / Reuters

Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение псевдовыборов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС утвердил введение ограничительных мер в отношении девяти физических лиц за организацию и проведение незаконных выборов в Луганском и Донецком регионах", - сказано в сообщении.

Санкции вступят в силу после того, как будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Напомним, псевдовыборы "глав" "ЛДНР", а также "депутатов Народных советов" прошли на Донбассе 11 ноября.