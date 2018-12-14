Экс-министр обороны спрогнозировал, сумеет ли Запад обуздать Путина

Евгений Марчук / УНИАН

Российские власти в конфликте с Украиной способны пойти на что угодно, поэтому официальному Киеву нужно быть готовым ко всем возможным вариантам развития событий.

Такое мнение высказал экс-министр обороны Украина, а ныне представитель в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук, сообщает Укринформ.

"То, что Россия развернула в Крыму зенитные ракетные системы С-400 и подтянула их к админгранице с Украиной – это же факт! На это тоже не будем реагировать, если примем логику запугивания?", − заявил он.

Кроме того, Марчук выразил сомнения в том, что мировое сообщение имеет какие-либо действенные рычаги влияния на поступки президента РФ Владимира Путина. "Сейчас общественное мнение в Украине возлагает в этом смысле большие надежды на переход на переговоры в формате подписантов Будапештского меморандума. Я сам сторонник этого. Но насколько такие ожидания реалистичны? Как по мне, не очень"? – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Евгений Марчук официально заменил в ТКГ в Минске Леонида Кучму.