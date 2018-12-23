Путинский сенатор диагностировал у Украины маниакальное состояние

Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя, предложение замглавы МинВОТ провести британский корабль через Керченский пролив, заявил, что официальный Киев "впадает в маниакальное состояние".

"Само же предложение еще раз демонстрирует, какую опасность для всего мира представляет нынешний киевский режим. Это уже даже не русофобия. Режим все больше впадает в маниакальное состояние", - написал Клинцевич в Facebook.

Ранее замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Грымчак выразил желание проверить реакцию России в Керченском проливе, пустив к нему британский корабль.

"Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание - а кто-нибудь пробовал пройти?" - спросил он, комментируя возможный заход в акваторию Азовского моря разведывательного корабля ВМС Великобритании HMS Echo.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.