В архивах КГБ Латвии выявили имя женщины-агента из РПЦ

Матушка Сергия оказалась агентом КГБ / Фото: скриншот из видео

Имя игуменьи российского Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии было обнаружено в рассекреченных в архивах КГБ Латвии.

Журналисты ресурса KozaPress выяснили, что в миру настоятельница монастыря носит имя Александра Георгиевна Конкова.

Репортеры выяснили, что Конкова родилась в Подмосковье, добровольно отправилась в Рижский монастырь, где была пострижена в монахи. Ее данные полностью совпадают с женщиной под псевдонимом "Вероника", которая была завербована КГБ в 1987 году.

Журналисты утверждают, что Рижский монастырь ежегодно принимает огромное количество паломников. И коммерческая деятельность данного духовного заведения напрямую связана с причастностью матушки Сергии к КГБ.

/ Фото: koza.press

Как ранее сообщалось, на официальном интернет-портале "Национального архива Латвии" была опубликована агентурная картотека КГБ ЛССР, в которой находится агентурная карточка на имя Александра Ивановича Кудряшова, иерарха РПЦ.