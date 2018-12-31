В архивах КГБ Латвии выявили имя женщины-агента из РПЦ

Репортеры выяснили, что игуменья работала под псевдонимом "Вероника".
Имя игуменьи российского Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии было обнаружено в рассекреченных в архивах КГБ Латвии.
Журналисты ресурса KozaPress выяснили, что в миру настоятельница монастыря носит имя Александра Георгиевна Конкова.
Репортеры выяснили, что Конкова родилась в Подмосковье, добровольно отправилась в Рижский монастырь, где была пострижена в монахи. Ее данные полностью совпадают с женщиной под псевдонимом "Вероника", которая была завербована КГБ в 1987 году.
Журналисты утверждают, что Рижский монастырь ежегодно принимает огромное количество паломников. И коммерческая деятельность данного духовного заведения напрямую связана с причастностью матушки Сергии к КГБ.
Как ранее сообщалось, на официальном интернет-портале "Национального архива Латвии" была опубликована агентурная картотека КГБ ЛССР, в которой находится агентурная карточка на имя Александра Ивановича Кудряшова, иерарха РПЦ.