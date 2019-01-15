Шпионский скандал в США: разведка сообщила, в чем вина Кремля

Бутину внедряли в высшие круги США с ведома и одобрения Кремля – СМИ / Фото: Facebook/Мария Бутина

Американская разведка пришла к выводу, что Марию Бутину внедряли в высшие круги американской власти с ведома и одобрения Кремля.

"Бывший заместитель председателя Совета Федерации и заместитель главы Банка России Александр Торшин, который активно обхаживал лидеров Национальной стрелковой ассоциации (NRA), информировал Кремль о своих усилиях и рекомендовал им участвовать", – отмечается в отчете разведки, который опубликовало The Daily Beast.

Ранее ни в разведке США, ни в самом Белом доме о таком ни разу не заявляли публично, отмечает издание.

"Я оцениваю то, что происходило с Торшиным, Бутиной и NRA, как то, что россияне решили в благоприятный период времени до 2016 года провести в США операцию по оказанию влияния, которая имела несколько разных целей… Очевидной целью было… – помочь Дональду Трампу победить и повысить вероятность того, что Хиллари Клинтон проиграет. Кроме того, они хотели создать как можно больше хаоса в нашей демократии", – заявил изданию чиновник ЦРУ Стив Холл, который ранее курировал деятельность в России.

При этом издание не смогло добиться официальных комментариев как от ЦРУ и национальной разведки, так и от адвоката Бутиной.

Напомним, в Вашингтоне 15 июля задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину, подозреваемую в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля. В ФБР заявили о том, что Бутина работала в США в формате "через постель".

В свою очередь 31 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ задержали гражданина США в Москве. По их заявлению, тот пытался провести в российской столице шпионскую акцию.

Как сообщалось, 11 декабря в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил экс-военного Черноморского флота РФ Леонида Пархоменко к 14 годам тюрьмы. Пархоменко признали виновным в шпионаже в пользу Украины. Обвиняемый своей вины не признал.

Также сообщалось, что российские правоохранители задержали в Краснодарском крае мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Гражданин Украины Юрий Пермяков якобы был агентом СБУ и работал под псевдонимом "Вова".

Ранее швейцарцы потребовали от россиян перестать вести за ними шпионаж. Сообщение подготовили чиновники МИД страны.