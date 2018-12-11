Обвинили в госизмене: в России украинскому "шпиону" дали 14 лет тюрьмы

Леонида Пархоменко обвинили в шпионаже / Скриншот

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил экс-военного Черноморского флота РФ Леонида Пархоменко к 14 годам тюрьмы, обвиняемый своей вины не признал.

Пархоменко признали виновным в шпионаже в пользу Украины, сообщает агентство Интерфакс.

"Признать Пархоменко виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и лишения офицерского звания", - подчеркнул судья, зачитывая приговор.

Как отмечается в сообщении, следствие утверждает, что во время службы по контракту в ВС РФ в должности помощника начальника группы войсковой части, Пархоменко с 2003 по 2005 годы за деньги передавал спецслужбам иностранного государства сведения, составляющие гостайну.

Напомним, ранее российские правоохранители задержали в Краснодарском крае мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

Сообщалось, что гражданин Украины Юрий Пермяков был агентом СБУ и работал под псевдонимом "Вова".