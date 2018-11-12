РосСМИ сообщили о задержании украинского шпиона - таксиста "Вовы"

УНИАН

Российские правоохранители задержали в Краснодарском крае мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах российского региона.

"Задержан гражданин Украины Юрий Пермяков, разоблаченный агент Службы безопасности Украины под псевдонимом "Вова". Он был завербован на подконтрольной Киеву части Луганской области сотрудником регионального управления СБУ. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России", - приводит агентство.

По его словам, работая в такси, мужчина регулярно посещал Россию. "Пермяков имел все возможности добывать такую информацию, однако выполнить задание не успел", - отметил источник.

После того как Пермяков сознался в работе на СБУ, ему закрыли въезд в РФ.

Ранее сообщалось, что по подозрению в шпионаже в пользу России задержан отставной полковник вооруженных сил Австрии. 70-летнего полковника подозревают в работе на иностранную разведку в течение 20 лет. Будучи в отставке, он занимал "незаметный пост" в штабе австрийской армии.

Полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, о миграционной ситуации, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

Позже СМИ сообщили о задержании еще одного шпионившего в пользу РФ - сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT).