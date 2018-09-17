Швейцарцы потребовали от россиян перестасть вести за ними шпионаж

В Швейцарии потребовали от РФ прекратить разведывательную деятельность на своей территории.

Соответствующее сообщение подготовили чиновники МИД страны, сообщает новостное агентство Reuters. Согласно обнародованным данным, ранее дипломатическое ведомство уже три раза в нынешнем году вызывало российского посла.

Основной причиной стало недовольство властей Швейцарии тем, что на территории страны россияне проводят незаконные операции по слежке за швейцарскими объектами, в том числе и за лабораториями, в которых осуществляются проверки химического оружия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что крупный швейцарский банк заморозил российских активов на миллиарды долларов.