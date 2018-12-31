Москва заявила, что поймала американского шпиона на "горячем"

ФСБ задержала американского шпиона / "Прямий"

Сотрудники ФСБ задержали гражданина США в Москве. По их заявлению, тот пытался провести в российской столице шпионскую акцию.

Как сообщил сегодня центр общественных связей ФСБ России, американец был задержан еще в пятницу, 28 декабря. Его зовут Пол Уилан.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж")", — уточнили в ведомстве.

Читайте такжеПутин сравнил проституцию и шпионажСанкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Другие подробности не раскрываются. Расследование продолжается.

Напомним, в Вашингтоне 15 июля задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину, подозреваемую в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля. В ФБР заявили о том, что Бутина работала в США в формате "через постель".

Как сообщалось, 11 декабря в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил экс-военного Черноморского флота РФ Леонида Пархоменко к 14 годам тюрьмы. Пархоменко признали виновным в шпионаже в пользу Украины. Обвиняемый своей вины не признал.

Также сообщалось, что российские правоохранители задержали в Краснодарском крае мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Гражданин Украины Юрий Пермяков якобы был агентом СБУ и работал под псевдонимом "Вова".

Ранее швейцарцы потребовали от россиян перестать вести за ними шпионаж. Сообщение подготовили чиновники МИД страны.