В США задержали россиянку за работу агентом РФ

В Вашингтоне 15 июля задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину, подозреваемую в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Как сказано в сообщении на сайте Министерства юстиции США, с 2015 по 2017 год россиянка работала на экс-депутата Госдумы и сотрудника Центробанка России, против которого в апреле 2018 года были введены санкции.

В судебных документах указано, что Бутина в качестве агента развивала отношения с американцами и получала доступ к влиятельным организациям с целью продвижения интересов РФ.

В заявлении утверждается, что она действовала в качестве агента российского правительства без официальной регистрации, как того требует американское законодательство. За это правонарушение ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники СБУ задержали в Киеве на рабочем месте работника одного из стратегических предприятий Минобороны Украины, которого уличили в шпионской деятельности в пользу России.