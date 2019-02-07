"Террор и произвол": виллу Авакова в Италии обклеили фото пострадавших активистов

В итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео в регионе Лацио виллу, которая принадлежит министру внутренних дел Арсену Авакову, обклеили фото погибших и пострадавших украинских активистов.

"Здесь живет коррумпированный глава МВД Украины, который отказывает в правосудии активистам и журналистам, которые были убиты или стали жертвами атак и преследований", - написали активисты на плакате перед зданием.

В частности, на заборе виллы появились имена и фотографии Екатерины Гандзюк, Александра Музычко, Павла Шеремета и Ирины Ноздровской.

"40 фотографий пострадавших активистов из списка Екатерины Гандзюк также напомнили министру о том, что благодаря произволу и умышленной бездеятельности системы Нацполиции в Украине против общественных активистов развернулся настоящий террор. При этом полицейские откровенно саботируют расследования и не наказывают заказчиков нападений, а сам министр внутренних дел вообще не комментирует постоянное преследование активистов", - рассказали в сообщении Речового доказа в Facebook.

Напомним, советницу мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле прошлого года облили кислотой, умерла в больнице в воскресенье, 4 ноября, на 34-м году жизни. Причиной смерти стал отрыв тромба.

31 июля Гандзюк облили серной кислотой, когда она шла на работу. Ее госпитализировали в реанимацию областной больницы с более 30% ожогов тела.

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

Всего были задержаны пятеро подозреваемых, четверо из которых сознались в причастности к нападению. Трое из них взяты под стражу, двое отпущены под домашний арест.