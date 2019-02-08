"Исправьте немедленно": посольство возмутилось из-за статьи The Times о "гражданской войне в Украине"

The Times обвинили в искажении фактов / ravindercrone.com

Авторитетное британское издание The Times в одной из статей, упоминая вооруженный конфликт на Донбассе, назвала его "гражданской войной в Украине".

Статья посвящена стремительному распространению кори. В материале, в частности, указывается, что в Украине зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания среди европейских стран и одной из причин этого автор считает "гражданскую войну в Украине".

Посол Украины Наталья Галибаренко направила соответствующее письмо автору статьи, редактору раздела "Здоровье" Крису Смиту с требованием исправить фразу.

"На 5-м году войны с Россией, к сожалению, мы должны напоминать The Times, ведущему источнику, что в Украине нет гражданской войны, а есть прямая российская агрессия, которая привела к аннексии Крыма и войне на Донбассе, где украинские солдаты борются против 40-тысячной российской армии. Исправьте статью немедленно!", - говорится в сообщении украинского посольства в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось о том, что британское издательство оконфузилось с "ничейным" Крымом.