Скандал в оборонке: У Путина рассказали о причастности РФ к контрабанде ради нужд украинской армии

27 февраля 2019, 13:39

Информацию озвучил, по обыкновению, путинский глашатай Дмитрий Песков.

Песков
Дмитрий Песков / ТАСС

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, назвал абсурдом наличие канала контрабандных поставок из РФ запчастей для нужд украинской армии.

Об этом он сказал журналистам в среду, 27 февраля. По словам, Пескова, он не осведомлен насчет скандала вокруг коррупции в сфере оборонной промышленности, но полагает, что причастность РФ к контрабанде запчастей для техники ВСУ − маловероятна.

"Звучит достаточно абсурдно, но не могу ничего сказать однозначно, потому что не располагаю информацией", − сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее Главред подготовил публикацию, обобщающую все, что ныне известно о контрабанде на оборонке людей из окружения Порошенко. Далее, после этого расследования, проведенного командой программы "Наші гроші", лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала начать процедуру импичмента Порошенко. Позже лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал принять соответствующий закон и, более того, призвал к казнь Порошенко путем расстрела. Представители президента быстро дали свой комментарий по поводу скандала. В Укроборонпроме назвали скандал манипуляциями журналистов. Позднее  журналист назвал источник слива компромата о масштабных хищениях в оборонке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
скандал ВСУ коррупция оборонка Владимир Путин боевая техника Дмитрий Песков
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:09
В Германии суд взялся за террориста-племянника путинского пропагандиста Киселева
14:02
"Паки, паки, херувимы": блогер придумал хит для выступления Порошенко на Евровидении-2019
13:59
В Киеве выступит один из лучших бизнес-тренеров Европы новости компании
13:53
В стиле Playboy: Анна Седокова завела сеть откровенным фото в нижнем белье
13:39
Скандал в оборонке: У Путина рассказали о причастности РФ к контрабанде ради нужд украинской армии
13:38
Астролог рассказал, кого следовало бы отправить на Евровидение-2019
13:35
В Хмельницком разоблачили нелегальные лотереи с вывесками государственной "М.С.Л."
13:33
В позе "березка" на боксерском ринге: Волочкова удивила сеть похабным шпагатом
13:28
"Если увидите на дороге - пропустите": сеть взбудоражил шикарный автомобиль завхоза Рады
13:13
Волкер озвучил позицию США и ЕС в вопросе санкций против России Видео
13:10
Ванесса Паради показала клип, снятый в Киеве Видео
12:58
"Попа лучше, чем у Насти": Леся Никитюк показала соблазнительную фигуру в боди
12:45
Волкер признал ошибку Запада по Крыму
12:36
Душ вместо ванны: сколько придется платить украинцам за тепло и воду по новым тарифам 2019 Видео
12:26
10 лет с правом переписки: в Раде подготовили жесткий закон об украинском языке
12:12
"Какие красавицы": Ани Лорак показала подросшую дочь
11:45
"Смогут проплывать только гондолы": блогер указала на еще одну проблему Крымского моста Фото
11:43
Стало известно, какими санкциями Конгресс США "шарахнет" по России
11:22
"Нам не нужна победа любой ценой": Kazka отказалась ехать на Евровидение-2019
11:15
"Изуродован до неузнаваемости": в Николаеве нашли мертвым мужчину, опубликованы фото 18+ Фото
10:50
"Убийственное курение": на Сумщине в доме погибли три человека Фото
10:46
Девушка дня Instagram: бикини-модель из Австралии Джорджия Гиббс Фото
10:39
В России шаманы сожгли верблюдов "для укрепления страны": опубликовано видео Видео
10:34
Источник в НАБУ рассказал, чем обернется отмена статьи за незаконное обогащение Видео
10:27
Волонтер раскрыл, как на Донбассе уничтожили группу диверсантов боевиков Видео
10:08
Кремль проиграл в Молдове, но готов к реваншу мнение
09:59
Украиной не ограничатся: На росТВ пригрозили захватом другим европейским странам Видео
09:37
Климкин рассказал, при каком условии в Украине нужно разрешать двойное гражданство
09:29
Maruv в видео впервые обратилась к фанатам после скандального нацотбора на Евровидение 2019 Видео
09:10
"Чтобы не размножались": Активисты обклеили презервативами генконсульство РФ в Одессе - фото, видео Видео
09:00
"Страдаем": синоптики уточнили погоду в Украине на среду Видео
08:37
В НАТО поддержали Венгрию в конфликте из-за украинского закона об образовании
08:29
Покупаю пенсионеров, или Две предвыборные технологии Порошенко мнение
08:01
На Хмельнитчине мужчина угнал лошадей и "впилялся" на них в автомобиль: опубликовано фото
07:42
На Общественном рассказали, почему Украина может отказаться от Евровидения-2019 Видео
07:42
Слоеное тесто, заварной крем: как приготовить вкуснейший торт Наполеон
07:22
Олександр Хара: Розділення питань Криму і Донбасу при врегулюванні конфлікту з Росією межує зі злочином
07:15
Интимные откровения: Астафьева рассказала о самом необычном сексе и влюбленностях в женщин
07:08
Как отдыхаем на 8 марта 2019 в Украине Видео
06:45
Почему Украина должна обменять вступление в НАТО на окончание войны мнение
06:33
"Борьба за место под Солнцем": названы знаки Зодиака, которым грозит нелегкий март-2019 Видео
06:10
Эксперт объяснил, почему украинцам не светит снижение тарифов на газ Видео
05:51
Угроза века: ученые предупредили – человечество атакуют супербактерии-мутанты Видео
05:16
"Похудевшее и увядшее лицо": Вера Брежнева встревожила фанатов худобой
04:47
Дефицит госбюджета в январе составил 12 млрд гривен
04:11
Супрун объяснила, сколько белка можно есть в день
03:40
В прозрачном платье без белья: Кайли Дженнер снялась в фотосессии украинского фотографа Фото
02:53
Врач посоветовала, как избавиться от боли в спине
02:17
В Японском море произошел взрыв на российском корабле
01:24
Эксперт рассказал, как Трамп помог Путину со строительством Северного потока-2 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться