Скандал в оборонке: У Путина рассказали о причастности РФ к контрабанде ради нужд украинской армии

Дмитрий Песков / ТАСС

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, назвал абсурдом наличие канала контрабандных поставок из РФ запчастей для нужд украинской армии.

Об этом он сказал журналистам в среду, 27 февраля. По словам, Пескова, он не осведомлен насчет скандала вокруг коррупции в сфере оборонной промышленности, но полагает, что причастность РФ к контрабанде запчастей для техники ВСУ − маловероятна.

"Звучит достаточно абсурдно, но не могу ничего сказать однозначно, потому что не располагаю информацией", − сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее Главред подготовил публикацию, обобщающую все, что ныне известно о контрабанде на оборонке людей из окружения Порошенко. Далее, после этого расследования, проведенного командой программы "Наші гроші", лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала начать процедуру импичмента Порошенко. Позже лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал принять соответствующий закон и, более того, призвал к казнь Порошенко путем расстрела. Представители президента быстро дали свой комментарий по поводу скандала. В Укроборонпроме назвали скандал манипуляциями журналистов. Позднее журналист назвал источник слива компромата о масштабных хищениях в оборонке.