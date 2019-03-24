"Эти уроды": дочери Назарбаева припомнили скандальное высказывание о детях-инвалидах

Назарбаевой припомнили скандальное высказывание о детях-инвалидах / kstnews.kz

Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева, которую 20 марта избрали спикером сената республики, угодила в скандал из-за своего высказывания 6-летней давности.

Пользователи припомнили Назарбаевой ее заявление о половом воспитании подростков. Самым действенным методом заставить их задуматься она назвала показ подросткам "уродов" во время экскурсии в детские приюты и интернаты для детей инвалидов.

"Чтобы они видели, каков результат непродуманной и преждевременной половой жизни. И детей этих, уродов показать, инвалидов, пусть смотрят. Это работает сильнее, чем многочасовые разговоры и лекции", — заявила Назарбаева.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил, что сложил с себя полномочия президента Казахстана. После отставки с поста президента Назарбаев возглавит Совет безопасности республики.

Ранее политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил объяснил, что ждет Казахстан после смены лидера.

"Назарбаеву удавалось жестко подавлять российскую фронду в стране. Там не панькаются с россиянами так, как у нас, в Украине. Российский язык там ограничен. Возможность занимать государственные должности не казахам жестко лимитирована. А в силовых структурах Назарбаев провел колоссальную чистку. И Россия с этим ничего не смогла поделать", – отметил эксперт.

Читайте такжеУходя - не уходи: почему отставка Назарбаева с поста президента ничего не значитА эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса назвал две причины, почему Назарбаев ушел в отставку. По его словам, Казахстан решил пойти по пути Узбекистана после смерти Ислама Каримова в 2016 году, только без последней сцены, собственно, кончины бессменного руководителя и "отца нации".

"Есть ли тут "рука Кремля" – не думаю. Казахстан, хоть и является близким партнером России, не действовал как их марионетка, и Москве это уже давно признали, не рискуя дестабилизировать ситуацию в таком огромном и ценном для них государстве", – считает Куса.

Как сообщалось, социолог рассказал, сможет ли Путин добровольно уйти, как Назарбаев. Президент России когда-то приревновал власть к собственной тени, отметил публицист.