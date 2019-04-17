Обошлось без россиян: Time назвал имена 100 самых влиятельных людей мира

Трамп назван самым влиятельным человеком в мире по версии журнала Time / Фото: REUTERS

Известный американский журнал Time составил и классифицировал перечень под названием 100 самых влиятельных людей мира в 2019 году, в котором не оказалось ни одного представителя России.

Как сообщает на сайте Time, представителей списка разместили по категориям Лидеры, Артисты, Иконы, Пионеры и Титаны.

Так, категорию Лидеры представляют президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Папа Римский Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, лидер демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, спецпрокурор США Роберт Мюллер. Следует отметить, что с 2014 по 2017 год в списке влиятельных можно было найти президента России Владимира Путина, однако в последние два года редакция его имя не упоминает.

Категорию артисты представляют актеры Дуэйн Джонсон, Рами Малек, Махершала Али, Эмилия Кларк, Реджина Кинг, Ялица Апарисио и другие. Среди музыкантов, попавших в перечень - певица Ариана Гранде, певец Халид, корейская поп-группа BTS.

Читайте такжеАркадия Бабченко назвали "Человеком года" по версии TimeВ категорию Иконы попали певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, бывшая первая леди Мишель Обама, режиссер Спайк Ли, художник Дэвид Хокни, дизайнер Пьерпаоло Пиччоли и другие.

Среди Пионеров - канадаская актриса Сандра О, ямайский писатель Марлон Джеймс, шеф-повар Массимо Боттура, японская теннисистка Наоми Осака, а также марка виски Jane Walker, в которой авторы рейтинга увидели "дух прогресса".

В числе Титанов читатели найдут египетского футболиста Мохаммеда Салаха, баскетболиста Леброна Джеймса, главу Facebook Марка Цукерберга, гольфиста Тайгера Вудса, председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и других.

Как известно, впервые Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира в 1999 году. Редакция субъективно выбирает людей, организации и собирательные образы, оказывающие наибольшее воздействие на ситуацию в мире.

Напомним, журнал Time разместил на обложке на апрель 2019 года кроваво-красного президента России Владимира Путина, который опирается на весь земной шар.