Главные новости 27 июня: крушение самолета в России и назревающий удар США по Северному потоку-2

В результате крушения пассажирского самолета в РФ погибли два человека / tvatv.ru

В четверг утром, 27 июня, стало известно, что в Российской Федерации потерпел крушение пассажирский самолет.

Также появилась информация, что в США сделали важный шаг к введению санкций против Северного потока-2.

Кроме того, синоптики предупредили, когда и где в Украине сегодня будут грозы.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 27 июня.

Крушение пассажирского самолета в России

В поселке городского типа Нижнеангарск — административный центр Северо-Байкальского района республики Бурятия (входит в состав РФ) совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании Ангара Ан-24, погибли двое пилотолов, ранены семь человек.

Самолет сегодня утром вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, после взлета у борта отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт, и случилось смертельное чрезвычайное происшествие.

Назревающий удар США по Северному потоку-2

В США комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса согласовал законопроект О защите энергетической безопасности Европы, которым предусмотрено введение санкций, в частности, против Северного потока-2.

В проекте закона предусмотрен механизм гарантирования объемов транзита газа через украинскую территорию.

Грозы в Украине

В Украинском гидрометцентре предупредили, что 27 июня утром и днем в западных, северных и большинстве центральных регионов нашей страны будут кратковременные дожди и грозы.

В отдельных районах запада, севера и центра Украины возможны значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве сегодня днем прогнозируется дождь с грозой, температура может составить +28…+30 градусов.