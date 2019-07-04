Дуля для Москвы: Лукашенко выпятил в приоритеты для Минска дружеские отношения с США

Александр Лукашенко / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко в своем официальном поздравлении США с Днем независимости сообщил о том, что один из приоритетов внешней политики официального Минска − дружеские отношения с официальным Вашингтоном.

"Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь", — цитирует его пресс-служба.

Лукашенко также отметил, что построение конструктивных связей в ближайшем будущем между Белоруссией и США с восстановлением работы дипломатических представительств на уровне послов в полной мере соответствует национальным интересам обоих стран.

Напомним, ранее Александр Лукашенко публично разбуянился в адрес Москвы, заявив о том, что "не хочет в Россию". До этого он разозлился на Кремль, который блокировал ввоз в РФ белорусских продуктов.



