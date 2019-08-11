"Джо не соображает": Трамп высмеял потенциального соперника на выборах

Дональд Трамп потроллил Джо Байдена / GettyImages

Президент США Дональд Трамп высказал сомнения в тому, что бывший вице-президент США Джо Байден подходит для работы на посту президента страны.

"Джо Байден только что сказал: "Мы верим в факты, а не в правду". Кто-то действительно считает, что в плане интеллекта он подходит для работы президентом?", - написал Трамп в Twitter.

Он также напрямую высмеял интеллектуальные способности 76-летнего Байдена, которого называет Сонный Джо.

"Мы "играем" в очень большом и сложном мире. А Джо не соображает!", - добавил Трамп.

Отметим, что по результатам опросов, Байден сохраняет лидирующие позиции среди демократов, ведущих борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от их партии.

Напомним, ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что семья бывшего вице-президента США Джо Байдена получала миллионы из Китая и Украины.