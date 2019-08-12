Как у Путина: президент Туркмении выкупит всю линейку российских лимузинов

Медведев и Бердымухамедов осмотрели демонстрационный экземпляр седана Aurus Сенат / tass.ru

Администрация недавно "восставшего из мертвых" президента Туркменистана собирается купить всю линейку российских представительских автомобилей Aurus, разработка которых ведется с 2013 года для перевозки и сопровождения первых лиц государства, подлежащих государственной охране.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрели демонстрационный экземпляр седана Aurus Сенат цвета lustre white (искрящийся белый) на Каспийском экономическом форуме. Автомобили именно такого цвета собирается приобрести лидер Туркменистана.

Бердымухамедов заявил о намерении купить всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus. В нее входят четыре класса автомобилей. Помимо седана, это также лимузин Сенат, минивэн Арсенал и кабриолет, пока не имеющий названия. Ожидается, что в будущем модельный ряд пополнится мотоциклом и кроссовером.

В 2016 году на проект бронированного лимузина Кортеж из бюджета РФ было выделено 3,7 млрд руб. Общая стоимость разработки оценивалась в 4-6 млрд руб. Цена "президентского" лимузина составит 6-7 млн рублей (2,8-3 млн грн). Первым пассажиром лимузина Aurus стал президент РФ Владимир Путин, который приехал на нем на инаугурацию в 2018 году.

Напомним, в середине июля в СМИ появились сообщения (со ссылкой на главу Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева) о внезапной смерти Гурбангулы Бердымухамедова. Однако практически сразу смерть президента Туркменистана категорически опровергло посольство этой страны в России. 4 августа в эфире туркменского ТВ показали репортаж о том, как глава Туркменистана ездит на велосипеде, скачет на коне и стреляет из автоматического оружия.