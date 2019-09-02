Премьер Грузии ушел в отставку / ZN.UA

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе решил уйти в отставку.

Свое решение объяснил тем, что "стратегическая основа развития была создана" и уже "реализована".

"Потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе", — написал он у себя в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Стороны договорились о взаимных визитах на высшем уровне в ближайшее время.

Напомним, Верховная Рада 9 созыва, онлайн которой мы публиковали ранее, избрала новый состав Кабмина 29 августа. Правительство возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.