"Я ему не завидую": Медведев вставил "5 копеек" в скандал с разговором Зеленского с Трампом

Дмитрий Медведев / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым в конфликт между демократами и республиканцами в США, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии", - сказал он в интервью на телеканале Россия 1.

Он подчеркнул, что если Зеленский продолжит расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, то на него могут обидеться демократы и обвинить Украину во вмешательстве.

Читайте такжеСкандал вокруг разговора Трампа с Зеленским: Помпео рассказал об ответе Конгрессу"Если он заблокирует это расследование, во-первых, это будет смотреться странно в силу публикаций, во-вторых, естественно, на него обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов. Так что у него очень непростое положение", - добавил Медведев.

Напомним, ранее СМИ рассказали о еще одном свидетеле разговора Трампа с Зеленским.

Ранее появились детали июльской беседы президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В частности, выяснилось, что при разговоре присутствовал госсекретарь Майк Помпео.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.