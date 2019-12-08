Путин - раковая опухоль России: журналист

Раковая опухоль России - путинизм, полагает журналист / УНИАН

Российский журналист Игорь Яковенко полагает, что путинизм является раковой опухолью Российской Федерации.

Раковая опухоль сделала РФ пустотелой, говорится в блоге журналиста на Обозревателе.

По мнению Яковенко, путинизм выел страну изнутри - выжег ее и выскоблил.

Журналист считает, что российский лидер несомненно является закрепителем для государства, и существование России после Путина в тех границах, которые есть сейчас, невозможно.

"…Проблема в том, что он создал такую страну и такое государство, в котором он является той самой скрепой, той самой стяжкой, которая держит Россию. Конечно, есть и другие стяжки. Стяжкой является и телевизор…", - добавил автор.

Ранее российский социолог, публицист Игорь Эйдман утверждал, что главной тенденцией 2018-го является переход к "финальной стадии путинизма". Эксперт говорил, что РФ надорвалась.