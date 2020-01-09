  1. Главная
  3. Мир

СМИ сообщили о двух российских ракетах, запущенных в самолет МАУ

9 января 2020, 23:40

Источники утверждают, что в небо взлетели ракеты земля-воздух.

самолет разбился в Иране
Самолет разбился в Иране после атаки ракет / Фото twitter.com/alihashem_tv

В момент авиакатастрофы самолета МАУ Тегеране системы ПВО выпустили в небо две ракеты земля-воздух российского производства.

Как сообщает CNN со ссылкой на близкого к разведке официального представителя США, украинский пассажирский лайнер сбила одна из ракет SA-15.

Американская разведка зафиксировала на корпусе самолета МАУ иранские радиолокационные сигналы.

Уточняется, что специалисты из США знали о причинах авиакатастрофы вскоре после трагедии, однако не обнародовали информацию для более тщательной проверки данных.

 Читайте также"Что-то не так": жених погибшей стюардессы МАУ рассказал о предчувствиях
Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

Как писал Главред, по информации Newsweek, самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном сбила иранская зенитная ракета.

Позже в Иране открестились от обвинений и опровергли сообщения американских СМИ о том, что Иран мог по ошибке сбить украинский авиалайнер, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

самолет МАУ новости Украины новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ сообщили о двух российских ракетах, запущенных в самолет МАУ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:52
Эксперт раскрыла неприметные причины лихорадки
00:30
Борщ с пампушками: агент новичка Динамо сказал, сколько киевляне заплатили за игрока
00:19
10 января – какой сегодня праздник: День Вуду и Домочадцев день Видео
00:00
Барселона - Атлетико: видео голов и обзор матча Видео
09 января, четверг
23:55
Палата общин Великобритании приняла важный билль о Brexit - подробности
23:40
СМИ сообщили о двух российских ракетах, запущенных в самолет МАУ
23:30
"Лесбы с разорванными кулаками дырами": в Сети возмутились девушкам со страпоном в тренажерке Видео
23:24
Путин вновь посетил окуппированый Крым: реакция МИД Украины
23:21
Опубликовано видео попадания ракеты в самолет МАУ над Тегераном Видео
23:09
"Виноват Иран": Джонсон высказался о причине крушения Боинга
22:55
Атлетико в сумасшедшем матче одолел Барселону и вышел в финал Суперкубка Испании Видео
22:50
Тренер Вест Хэма прокомментировал восстановление Ярмоленко после травмы
22:46
"Мы убили монстра": Трамп выдвинул новое обвинение Сулеймани
22:28
Канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ – Трюдо
22:20
Чемпион UFC жестко наехал на Макгрегора
22:17
Катастрофа самолета МАУ: в Иране открестились от обвинений и сообщили подробности взлета
21:51
Катастрофа МАУ в Тегеране: в Канаде сделали важное заявление
21:50
Соперник сборной Украины обвиняется в изнасиловании
21:35
"Что-то не так": жених погибшей стюардессы МАУ рассказал о предчувствиях
21:22
"Заслуживает доверия": в ЕС прокомментировали версию о том, что самолет МАУ сбили по ошибке
21:08
Динамо хочет подписать экс-нападающего Зари
21:05
Преступник-передовик: студент изнасиловал сотни людей с помощью наркотика
21:00
НАТО наращивает свои силы в Черном море: названа причина
20:56
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: коварная западня и торжество кошелька
20:51
В МВФ озвучили причины укрепления гривны в 2019 году
20:48
"Пробита щека": под Киевом коп получил отверткой в лицо
20:37
Игрок Барселоны хотел бы играть за Реал
20:24
Авиакатастрофа МАУ: подробности идентификации тел погибших украинцев
20:23
Канал Малятко могут наказать за недостаточное освещение Голодомора
20:20
Гороскоп на 2020 год: астролог рассказала о волнах судьбы
20:07
Семь разных тюрем: бабушка Серроне рассказала о хулиганстве внука
19:54
Телеканал Мураева заплатит крупный штраф за интервью с Азаровым
19:52
Жуткая авиакатастрофа МАУ: эксперты из Украины осмотрели место трагедии
19:40
На Кировоградщине расстреляны мужчина и женщина
19:38
Игрок сборной Украины забил роскошный гол за европейский клуб
19:34
Авиакатастрофа самолета МАУ: Трамп раскритиковал одну из версий крушения
19:23
Дети, удача и деньги – по чем бьет затмение 10 января – как уберечься Видео
19:22
Заоблачные цены: Лукашенко назвал причину провала переговоров с Путиным о нефти
19:09
Форвард Динамо ищет новый клуб
19:05
Самолет МАУ сбила иранская зенитная ракета – Newsweek
19:04
Рейтинг сильнейших армий мира: стало известно место ВСУ
19:00
Модные мужские стрижки 2020 – самые важные тренды в мужских стрижках 2020 фото Фото
18:54
Расшифровку черных ящиков МАУ могут доверить России – CNN
18:41
Курс доллара в Украине "скакнул": позади психологическая отметка
18:39
"Спасибо Вежливым людям": Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом
18:16
"Два взрыва": в России на НПЗ произошел мощный пожар, опубликовано видео Видео
18:10
Авиакатастрофа МАУ: Зеленский созвонился с лидерами Ирана, Британии, Швеции и Афганистана
18:09
Эксперт рассказал, сможет ли Россия достроить Северный поток-2 сама
18:07
Арбитр, не засчитавший гол Украины на Евро-2012, стал главой департамента судейства в России
18:00
"Это объявление войны": королевская семья отреагировала на уход Меган Маркл и принца Гарри
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять