СМИ сообщили о двух российских ракетах, запущенных в самолет МАУ

Самолет разбился в Иране после атаки ракет / Фото twitter.com/alihashem_tv

В момент авиакатастрофы самолета МАУ Тегеране системы ПВО выпустили в небо две ракеты земля-воздух российского производства.

Как сообщает CNN со ссылкой на близкого к разведке официального представителя США, украинский пассажирский лайнер сбила одна из ракет SA-15.

Американская разведка зафиксировала на корпусе самолета МАУ иранские радиолокационные сигналы.

Уточняется, что специалисты из США знали о причинах авиакатастрофы вскоре после трагедии, однако не обнародовали информацию для более тщательной проверки данных.

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Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

Как писал Главред, по информации Newsweek, самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном сбила иранская зенитная ракета.

Позже в Иране открестились от обвинений и опровергли сообщения американских СМИ о том, что Иран мог по ошибке сбить украинский авиалайнер, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.