Секс-видео соратника друга Путина обнародовал скандальный россиянин / pxhere.com

Секс-видео, из-за которого номер 1 в списке партии президента Франции Бенжамен Гриво отказался от участия в выборах мэра Парижа, обнародовал одиозный российский художник Петр Павленский.

Россиянин обнародовал в интернете статью про Гриво, добавив к ней переписку француза с молодой девушкой и отправленное ей французом видео сексуального характера, пишет Reuters.

Пикантности этой ситуации добавляет то, что девушка, с которой вел фривольную переписку Гриво, не является его женой. В то время как сам Гриво во время выборной кампании неоднократно заявлял о своей "фанатичной вере в семейные ценности".

Читайте такжеПутин вновь поговорил с Макроном за спиной у Зеленского: о чем шла речьСам Павленский свои действия объяснил желанием разоблачить лицемерие французского политика.

Павленский известен своими огненными перформансами. К примеру, он поджег входную дверь здания ФСБ в Москве. Поджог он устраивал уже и в Париже.

Гриво называют очень близким союзником президента Эммануэля Макрона, который в свою очередь известен как друг российского лидера Владимира Путина.

Ранее видео с танцующим Зеленским вызвало ажиотаж в сети. Количество лайков у ролика, на котором танцует Зеленский, уже перевалило за 50 тысяч.