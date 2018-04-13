Премьер Дании озвучил условия, при которых страна разрешит строительство "Северного потока-2"

Строительство Россией газопровода "Северный поток-2" − не столько экономический, сколько политический проект.

С таким заявлением выступил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине

Датский политик поддержал позицию Меркель о необходимости сохранения Украиной статуса "страны-транзитера газа". "Украинский вопрос имеет решающее значение в этом контексте", - цитирует Расмуссена новостное агентство Reuters.

По словам премьера, правительство Дании еще не давало разрешения на строительство газопровода в своих водах. Он также уточнил, что местное законодательство требует учета в этом вопрос геополитических условий. Напомним, ранее сообщалось о том, что Финляндия дала окончательное "добро" на строительство газопровода "Северный поток-2".