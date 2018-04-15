Новости Сирии: почему Путина предал ближайший союзник

Ближайший союзник России – Казахстан – не поддержал страну во время голосования в Совете безопасности ООН из-за удара США по Сирии.

"Самое большое удивление у публики вызвало то, что за российскую резолюцию не проголосовал даже Казахстан – ближайший союзник России на постсоветском пространстве, а возможно, и в мире. И это при том, что именно благодаря российской поддержке, обсуждавшей лично Путиным и Назарбаевым, Казахстан получил статус непостоянного члена Совбеза ООН, получил право сесть за этот стол", — говорится в статье на платформе Yandex Zen.

Стоит отметить, что за два дня до этого Казахстан тоже не поддержал Россию во время аналогичного голосования.

Объяснение такому поведению есть, заверяет автор статьи: "Объясняется это тем, что Казахстан является непосредственным участником переговорного процесса по Сирии, в Астане уже второй год регулярно проходят переговоры с сирийской оппозицией – существом разномастным, капризным и даже вздорным. И туда едут поговорить даже те, кто не едет на подобные разговоры в Сочи и тем более в Женеву. И задача Казахстана сохранить этот нейтральный статус, для чего необходимо держаться на отстранении в чувствительных вопросах по сирийской теме".

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

Дональд Трамп заявил о том, что США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак. НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

Позднее в США назвали условие для нового удара по Сирии.

Как сообщалось, в Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии. Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.