Трамп и Меркель поговорили об Украине: стали известны подробности

Для обеспечения территориальной целостности Украины канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает использование жестких санкций в отношении России.

Об этом она сказала в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в ответ на вопрос, опасается ли она, что США вводят слишком жесткие санкции в отношении РФ, серьезно вредящие немецким компаниям, сообщает "Голос Америки".

"Принцип территориальной целостности страны, как в случае Украины, должен быть поддержан и снабжен действиями", — рассказала о содержании санкций в отношении России Меркель.

При этом она отметила, что довольна диалогом с США.

"Мы очень тесно работаем вместе против незаконных действий России, как, например, аннексия Крыма и вызванная Россией ситуация на востоке Украины. Мне очень приятно сказать, что мы тесно сотрудничаем с администрацией США, дополняя Минский формат.

Санкции же находятся в компетенции Конгресса. Мы же тесно работаем с представителями администрации и Минфина США и обмениваемся мнениями о вторичном воздействии санкций. Мы учитываем конфликты, которые мы имеем с участием России, например в Сирии. Мы согласны по многим вопросам. Никто не заинтересован в том, чтобы не иметь хороших отношений с Россией, но когда существуют конфликты, как в случае с Украиной — надо называть вещи своими именами", — отметила Меркель.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Германия требует от Трампа не наказывать ее за сотрудничество с РФ.

6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Как сообщалось, в Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии. Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.