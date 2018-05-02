Ушла из жизни легенда советской оперы

В столице Туркменистана Ашхабаде на 98-м году жизни умерла народная артистка СССР Мая Кулиева.

Как сообщает TurkmenPortal, она стала одной из первых певиц, которая начала исполнять в Советском Союзе европейский оперный репертуар.

Будущая прима выросла в детском доме, однако воспитатели рассмотрели ее талант и рекомендовали для поступления в Московскую консерваторию.

Певица получила известность благодаря ролям в операх "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова, "Евгений Онегин" Петра Чайковского, "Фауст" Шарля Гуно, а также "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини и "Кармен" Жоржа Бизе. Как актриса, она сыграла в фильмах "Волшебный кристалл", "Сын пастуха", "Время по солнцу", "Личная жизнь королевы".

За свою карьеру она была оперной солисткой, главным режиссером и режиссером-постановщиком театра. И, популяризируя советскую оперу, совершила мировое турне.

Напомним, в Санкт-Петербурге скончался представитель ленинградского андерграунда, писатель‐самиздатовец Евгений Звягин. Ему шел 74-й год.