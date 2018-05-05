Передачу Никиты Михалкова "Бесогон" сняли с эфира. Видео

Новую серию передачи "Бесогон" российского режиссера Никиты Михалкова сняли с эфира.

Она должна была быть показана 5 и 6 мая на телеканале "Россия 24". "Суббота (5 мая): выпуск программы снят с эфира. Воскресенье (6 мая): выпуск программы снят с эфира. В этом выпуске авторской программы "БесогонТВ" Никита Михалков рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире", — говорится в сообщении на сайте телепередачи.

Причины, по которым выпуск не пойдет в эфир, не уточняются.

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Это уже не первый подобный случай. В 2015 году один из эпизодов "Бесогона" сняли с эфира "по этическим причинам".

Тем не менее, передача доступна к просмотру в интернете на канале БесогонTV в YouTube.