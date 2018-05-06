В Германии на фоне протестов торжественно открыли памятник Карлу Марксу: видео

В родном городе Карла Маркса, небольшом немецком населенном пункте Трир, открыли памятник легендарному философу.

Как сообщает Die Zeit, торжественное мероприятие было приурочено к 200-летию знаменитого немца.

Отмечается, что постамент высотой 5, 5 метра, выполненный из бронзы, Триру подарил Китай. На открытии собралось порядка 200 гостей, в том силе присутствовала и китайская делегация.

Посол Китая в Берлине Ши Минге назвал статую "свидетельством нашего дружественного обмена", которым Китай "хотел передать большому Карлу Марксу уважение и память Китая и китайского народа".

Однако часть местных жителей высказалась против установления памятника Марксу, поэтому во время торжественного открытия в городе прошла акция протеста.

По данным полиции, около 70 человек собрались на марш ультраправой партии "Альтернатива для Германии" под лозунгом "Долой Маркса с пьедестала". По свидетельствам очевидцев, митинг против установления постамента собрал около 150 участников, сторонников бронзового Маркса собралось порядка 300 человек.

Напомним, власти столицы Сербии Белграда установили памятник советскому космонавту Юрию Гагарину и заявили о намерениях его заменить. Внешний вид постамента шокировал горожан.