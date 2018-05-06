В Африке жираф убил известного кинорежиссера

На одной из сафари-площадок в Северо-Западной провинции ЮАР 5 мая от удара жирафа погиб лауреат множества кинопремий, известный режиссер Карлос Карвальо.

Как сообщает The Telegraph, 47-летний Карвальо работал над съемками жирафа по кличке Джеральд, и животное привлек микрофон на длинном телескопическом штативе.

По словам очевидцев, жираф ударил режиссера головой, нанеся серьезные увечья. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу Йоханесбурга, однако спасти медикам Карвальо не удалось.

"Мы не почувствовали никакой опасности. Джеральд явно был увлечен микрофоном. И это выглядело как игра, но не как агрессия. Карвальо велел продолжать снимать. И мы вместе с ним двигались параллельно Джеральду. Неожиданно жираф со всей силы боднул Карлоса. От мощного удара он отлетел на 5 метров в сторону", - рассказывает член съемочной группы Дрикус Ван Дер Мерве.

По словам коллег, режиссер не ожидал удара и не увидел надвигающуюся опасность, поскольку смотрел в объектив камеры.

Напомним, Карлос Карвальо известен своими лентами о дикой природе. Его карьера началась в 1992 году. В 2003 году одна из его работ была отмечена Серебряным Львом Каннского кинофестиваля. В Южной Африке он снимал телесериал "Дикие сердцем".

Как ранее сообщалось, во время боевых действий в столице Сирии Дамаске погиб внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании "Грозный" Ихаб Балан.