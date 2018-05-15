Кровавые столкновения в секторе Газа: стало известно новое число жертв

В результате столкновений на административной границе сектора Газа погибли 58 человек, еще 2,7 тысяч получили травмы, заявили в палестинском министерстве здравоохранения.

"Представители палестинского министерства здравоохранения заявили, что 58 демонстрантов погибли, еще 2,7 тыс. пострадали в результате стрельбы из боевого оружия, использования слезоточивого газа и других средств", — пишет агентство Reuters.

В связи с ситуацией на административной границе сектора Газа ЕС призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв. По инициативе Кувейта ситуацию на границе Газы экстренно обсудит Совет безопасности ООН.

В то же время Турция назвала ситуацию "массовым убийством". Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".

Напомним, ранее сообщалось, что в секторе Газа во время акции протеста, приуроченной к открытию в Иерусалиме американского дипведомства, произошли столкновения, в результате есть погибшие.