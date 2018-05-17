В Италии в аварии погибли украинцы

В Италии произошла авария, погибли двое украинцев, полиция начала производство по факту инцидента.

ДТП случилось в городе Варесе, рассказал заместитель директора Департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в комментарии УНИАН.

"Осуществляются первоочередные меры, которые необходимо выполнить в случае смерти гражданина Украины за рубежом… Консул установил контакт с семьей, которая находится на территории Италии", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что под белорусским Каменецем Брестской области дети из украинской футбольной команды, ехавшие в микроавтобусе, попали в ДТП. Погиб мальчик 2005 года рождения, который жил в Сумах.