Журналист Айдер Муждабаев заявил, что современная Российская Федерация является содержанкой Западной Европы, как только страну перестанут содержать, она станет нищенкой.

Государство "живет за счет западных денег", рассказал аналитик в интервью "Апострофу".

"А что происходит с нищей Россией, мы знаем по 80-90-м годам: очереди за едой, гуманитарная помощь, идут на все условия Запада, тут же проходит какой-то верховой переворот, уже никто лидера не защищает, потому что он не приносит добычу в пещеру. И все так и будет, если не будет войны", — отметил собеседник.

Ранее Айдер Муждабаев писал, что Европа сама взращивает "монстра" — Россию — европейские страны строят планы на расширение закупок российского газа и продолжают покупать нефть, других доходов у РФ нет.