"Путину безразличен". Экс-вице-премьер РФ объяснил, почему Сенцов должен прекратить голодовку

Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох считает, что незаконно осужденный в стране украинский режиссер Олег Сенцов должен прекратить голодовку, его смерть ничего не даст.

Президенту РФ Владимиру Путину украинец безразличен, написал экс-чиновник на своей странице в Facebook.

"Сенцов должен прекратить голодать. Его смерть ничего не даст. Украине он до фонаря. Там выборы начинаются (в 2019-м запланированы выборы президента — Ред.) — не до него. На Западе — он тоже никому не нужен", — полагает автор.

По его словам, за рубежом "покричат, повозмущаются и все успокоится". "Никто воевать с Путиным не будет. И новых санкций из-за этого — не введут. Там и старых достаточно", — подчеркнул Кох.

"А уж как он Путину безразличен — это, я думаю, и сам Сенцов понимает. Короче, ничего кроме бессмысленной смерти и горя его близким это не даст. Живой он принесет больше пользы чем мертвый. Это как пить дать", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.