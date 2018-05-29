В Канаде хотят передать Украине оружие, предназначавшееся для борьбы с ИГИЛ

29 мая 2018, 10:18

Канадские консерваторы заявили, что Украине стоит предоставить оружие.

В Канаде хотят вооружить Украину

Федеральное правительство Канады может предоставить Украине военное оборудование на сумму 9,5 млн долларов, которое изначально предназначалось для курдских сил.

С таким предложением выступили консерваторы под руководством Эндрю Шиира, сообщает Nsnews.

Ранее правительство Джастина Трюдо объявило, что предоставит оружие курдам, включая винтовки, автоматы, легкие минометы, и противотанковые ракеты, чтобы помочь им в борьбе против исламских боевиков в Ираке.

Однако, произошли задержки с получением одобрений от правительства Ирака а также с заверениями, что оружие будет соответственно защищено и оно не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.

На время, когда закупка оружия состоялась в прошлом году, между иракскими и курдскими силами началось противостояние после того, как курды возобновили свое стремление сформировать независимое государство на севере Ирака.

До сих пор оружие остается в хранилищах Вооруженных Сил Канады в Монреале.

Теперь консерваторы указывают, что это оружие стоит направить Украине.

"Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а между тем, насилие в Украине обостряется", — заявляет Джеймс Безан, депутат парламента Канады от Консервативной партии.

"Вместо того, чтобы это оружие пропадало зря, давайте передадим ее в руки людей, которые могут его использовать", — добавил он.
Правительство Украины обращался в Канаду о предоставлении оборонительного оружия, но правительство Трюдо не взяло на себя таких обязательств, как это сделали в США, хотя и разрешило экспорт канадского оружия в Украину полгода назад.

Хотя консерваторы и передали бы это оружие Украине, Безан заявляет, что они бы не забыли курдов и их роль в борьбе против ИГИЛ.

Напомним, в декабре 2017 года Канада внесла Украину в контрольный список стран, которым разрешено поставлять огнестрельное оружие. Это решение уже вступило в силу после официальной регистрации.

Канадская компания Colt Canada (город Китченер, провинция Онтарио), которая является главным поставщиком оружия Вооруженным силам Канады, надеется заключить сделку на продажу винтовок Украине.

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Украина оружие Канада ИГИЛ курды
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