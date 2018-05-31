Трамп встретился с Ким Кардашьян: стало известно, о чем они говорили

Президент США Дональд Трамп встретился с американской звездой реалити-шоу, актрисой, фотомоделью Ким Кардашьян-Уэст.

Мероприятие прошло в Белом доме, свидетельствует фото, опубликованное главой государства в Twitter.

"Отличная встреча с Ким Кардашьян сегодня (31 мая — Ред.), говорили о тюремной реформе и вынесении приговоров", — отмечается в сообщении.

Напомним, Ким Кардашьян-Уэст выступает за помилование 62-летней Элис Джонсон, осужденной за хранение наркотиков. Женщина провела за решеткой более 20 лет, артистка узнала о ее судьбе из соцсети в октябре 2017 года.