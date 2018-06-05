Австрия после визита Путина решила поддержать санкции ЕС

По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что планирует поддержать санкции Европейского Союза против России во время председательских полномочий Вены.

"С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкций", - цитирует австрийского лидера Интерфакс-Украина.

Курц во время председательских полномочий в ЕС хочет доказать, что "благодаря более активному диалогу будет достигнут прогресс в отношениях между Европейским Союзом и Россией".

Канцлер добавил, что видит результатом своей работы стабилизация ситуации на юго-востоке Украины и выполнение сторонами конфликта минских договоренностей.

Напомним, Путин посетил с официальным визитом Австрию, в рамках которого встретился с федеральным президентом Австрийской республики Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем.