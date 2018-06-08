"Мы начинали его терять". Политзаключенный Балух похудел на десятки килограмм — адвокат

В захваченном Россией Крыму незаконно осужденный украинский активист, политзаключенный Владимир Балух, который более двух месяцев назад объявил голодовку, перешел на сухари и кисель, поскольку похудел на 30 килограмм.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент уговорил активиста начать принимать хоть какую-то еду, рассказала адвокат нашего соотечественника Ольга Динзе на пресс-конференции в Киеве, пишет "Крым.Реалии".

"Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. В настоящее время он уже почти 2,5 месяца голодает. Единственное — у него несколько облегченный режим, после первого месяца голодовки он перешел на сухари и кисель, так как он похудел на 30 кг. Мы начинали его терять…", — отметила защитница.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.